Молдавия шантажирует Москву, США очерняют Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- «Разбалансировка»: Молдавия шантажирует Москву Додоном;
- Традиционно не возражают: Литва разрешила увеличить количество участков на выборах президента РФ;
- Чьё-либо военное содействие: госдеп США осудил политику России в Мьянме;
- Пропагандистская атака: МИД РФ считает, что США очерняют Россию;
- Пересмотреть формат отношений: МИД Грузии осудил Россию за ВС Южной Осетии;
- Образ 90-х: Дворкович не признал наличия в России олигархов.