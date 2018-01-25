Лондон, 25 января, 2018, 06:46 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв «Челси» в ответном полуфинальном матче. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Футболисты «Челси» открыли счёт на 7-й минуте матча, отличился полузащитник Эден Азар. «Арсенал» восстановил равновесие благодаря автоголу защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

«Арсенал» забил победный мяч на 60-й минуте матча. Гол на счету полузащитника Гранита Джаки.

Напомним, в первом матче «Арсенал» и «Челси» сыграли вничью 0:0. Таким образом, «Арсенал» вышел в финал Кубка английской лиги, где встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдёт 25 февраля.

Кубок английской лиги. ½ финала. Ответный матч.

«Арсенал» (Лондон) — «Челси» (Лондон) — 2:1.

Голы: Эден Азар 7 — 0:1, Антонио Рюдигер (автогол) 12 — 1:1, Гранит Джака 60 — 2:1.

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