Якутск, 25 января, 2018, 06:50 — ИА Регнум. 2,3% жителей Магаданской области (1353 человека) имеют долг более 500 тыс. рублей и просрочку платежа на 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. Аналогично сложная ситуация с количеством потенциальных банкротов и в Якутии, где 2,2% заёмщиков (7 847 жителей) имеют высокие риски по уплате долгов, сделали вывод эксперты Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Банкрот

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С такими показателями Колыма и Якутия заняли в федеральном рейтинге регионов, сформированному на основании количества потенциальных банкротов 4 и 5 место в списке субъектов РФ. Странно, что при том эти дальневосточники вместе с Чукоткой в числе тех, где только около 1% жителей, подпадающих под действие закона о банкротстве, воспользовались возможностью законодательно оформить свою финансовую несостоятельность. Разница лишь в том, что в Чукотском АО потенциальных банкротов крайне мало — всего 145 человек.

Недалеко от Якутии по количеству не сумевших выплачивать свои кредиты в срок жителей ушёл Приморский край, где таких граждан 7 704, но в процентном соотношении гораздо меньше — 1,2%. При этом 6,3% проблемных заёмщиков (489 человек) обратились в арбитражи с намерением оформить своё банкротство. Аналогичная ситуация в Хабаровском крае, где вовремя не получается рассчитываться с долгами у 6 187 человек (1,2%), и 7,3% из них (450) решились на финансовое оздоровление.

В Амурской области сильно просрочили кредиты 1,3% заёмщиков или 4 074 жителя, процедуру банкротства проходят 2,3% из них, на Сахалине 2099 потенциальных банкротов или 1,2%, финансовое оздоровление проходят 2,5% проблемных заёмщиков. На Камчатке 1,3% (1346) должников, подпадающих под действие закона о банкротстве физлиц, при этом воспользовались возможностью улучшить своё финансовое состояние всего 2,7% или 37 человек. В ЕАО 1,2% потенциальных банкротов (733), но за помощью к государству также обращаются немногие — 16 заёмщиков или 2,3%.

То, что процедурой банкротства пользуется столь малый процент проблемных заёмщиков, руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхин объяснил её сложностью для широких слоёв населения, а также невысокой информированностью граждан о возможностях освобождения от долгов после завершения процедуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в ТОП-10 регионов РФ с наибольшим процентом потенциальных банкротов от числа заёмщиков были четыре дальневосточных региона — Чукотка, ЕАО, Магаданская область и Якутия. В Якутии таковых тогда насчитывалось 7 100 человек, в ЕАО — 1925, в Магаданской области — 1346, на Чукотке — 800.

Напомним, возможность законодательно оформить свою финансовую несостоятельность граждане России получили с 1 октября 2015 года.