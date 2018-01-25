Казань, 25 января, 2018, 06:28 — ИА Регнум. Проверка, проведённая Контрольно-счётной палатой города Казани, выявила многочисленные факты искажения финансовой отчётности в муниципальном унитарном предприятии трест «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз». Сумма выявленных нарушений за 2014−2016 годы в МУП «Горводзеленхоз» превышает 38,989 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

МУП был создан в сентябре 2002 года для предоставления услуг в области растениеводства. Его единственным учредителем является комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани. Руководитель — Роза Заббарова. Между тем, по данным с официального сайта МУП, он является правопреемником «Отдела по содержанию садов, парков, скверов и строительству новых зеленых объектов», который был создан ещё в 1934 году.

«Деятельность предприятия направлена на сохранение существующего зеленого фонда города, реконструкция и обновление озеленения улиц, площадей и парков, строительство новых садов, мероприятия по оздоровлению городских водоемов, благоустройство и содержание городского лесопарка, текущее содержание проезжей части и тротуаров Вахитовского и Приволжского районов», — отмечается на сайте предприятия.

КСП Казани провело проверку финансово-хозяйственной деятельности МУП за период с 2014 по 2016 год. Она завершилась за две недели до новогодних каникул, а результат аудиторы обнародовали в январе 2018 года.

Из общего объёма финансовых нарушений основной пришёлся на необоснованное искажение финансовых результатов по графе «прибыль». Нарушения потянули на более 37,22 млн рублей. Так, по итогам 2016 года прибыль была занижена на 9,3 тыс. рублей, а в 2015 году на 2,5 млн рублей. В 2014 году, наоборот, наблюдалось завышение прибыли по документам — на 34,7 млн рублей.

Кроме этого, было зафиксировано занижение стоимости имущества муниципалитета — на более 1 млн рублей, не была перечислена в бюджет часть прибыли, оставшаяся после налогообложения, — 756,5 тыс. рублей. А при проведении закупок в единой информационной системы «не размещена информация о закупке услуг и без проведения процедуры торгов заключены договора гражданско-правового характера на выполнение идентичных работ в одном периоде».

Одновременно с этим завышались текущие расходы МУП — на более чем 1,395 млн рублей. Многочисленные нарушения были также обнаружены в бухгалтерском учёте и оформлении иных документов, например, на отпуск, командировки, изменений в уставе.

По результатам проверки все материалы были направлены в прокуратуру Казани, которая решит вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.