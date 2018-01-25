Мадрид, 25 января, 2018, 06:28 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» выбыл из розыгрыша Кубка Испании после поражения от «Леганеса». Во втором четвертьфинальном матче «королевский клуб» проиграл со счётом 1:2.

Футбольный мяч

Счёт в этом матче открыли футболисты «Леганеса». На 31-й минуте отличился полузащитник Хавьер Эрасо.

Во втором тайме «Реал» сравнял счёт. На 47-й минуте гол забил Карим Бензема. На 55-й минуте «Леганес» вырвал победу благодаря голу Габриэла.

В первом матче «мадридцы» в гостях победили со счётом 1:0. Однако по количеству голов, забитых в гостевом матче, в следующий раунд проходит «Леганес».

Кубок Испании. ¼ финала. Ответный матч.

«Реал» (Мадрид) — «Леганес» (Леганес) — 1:1

Голы: Хавьер Эрасо 31 — 0:1, Карим Бензема 47 — 1:1, Габриэл 55 — 1:2.

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