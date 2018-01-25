Бразилиа, 25 января, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Срок тюремного заключения бывшему бразильскому президенту Лула да Силве по делу о коррупции увеличен аппеляционным судом Бразилии до 12 лет, сообщает Reuters.

Archive.government.ru Лула да Силва

Уточняется, что на заседании суд решил оставить в силе приговор да Силве, обвиненного в отмывании денег и коррупции, и добавить еще три года заключения — с девяти до 12 лет.

Теперь экс-президент может оспорить решение апелляционной инстанции в Высшем суде.

Напомним, да Силве получил девятилетний срок по обвинению в коррупции и в отмывании денег в 2017 году.

Суд признал правоту стороны обвинения, которая утверждала, что да Силве в обмен на контакты с энергокомпанией Petrobras получил от компании недвижимость на сумму 3,7 млн реалов, или $1,1 млн.

Да Силве подал апелляцию, поскольку не согласен с обвинением. Отметим, что он также является фигурантом в других коррупционных делах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бразилии действующий президент Мишел Темер также является фигурантом дела о коррупции. В октябре 2017 года его обвинили в отмывании денег и связях с криминалом.