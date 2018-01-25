Владивосток, 25 января, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Поиски подавшего сигнал бедствия рыболовецкого судна «Восток» ведутся в Японском море российскими спасателями, 25 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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«25 января в 08.10 (хбр.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну «Восток», — сообщили в пресс-службе.

На борту судна находится 21 человек. Ни одна попытка связаться с судном не дала результата.

«К месту срабатывания радиобуя убыл сторожевой пограничный корабль береговой охраны, — сообщили в пресс-службе. — К выходу готовится морской спасательный буксир».

Уточняется, что в 10:40 (время местное) в район поиска из Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ направился вертолет МИ-8, а также вертолет Минобороны МИ-8 МТВ.