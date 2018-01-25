Казань, 25 января, 2018, 04:42 — ИА Регнум. В Казани на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман страны и руководством Болгарской исламской академии 25 января 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важную роль богословского исламского образования в России и заявил, что традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

President.tatarstan.ru Владимир Путин на встрече с исламским духовенством

«Вы знаете, что только что я был в Уфе и встречался с вашим уважаемым коллегой. Помнится, в 2013 году мы со многими, в том числе и здесь присутствующими, встречались именно в Уфе по случаю 225-летия образования первого муфтията отечественного, российского. И тогда говорили, и сейчас я хочу это еще раз подчеркнуть: без всяких сомнений, традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма — без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа», — отметил Владимир Путин.

Говоря о возрождении богословского исламского образования в стране, он уточнил, что оно всегда было глубоким и имело большую историю.

«С самого начала я, вы знаете, поддержал эту идею, которую руководство Татарстана выдвинуло, и Минтимер Шарипович [Шаймиев] активно занялся этим (пожелаем ему здоровья, он немножко приболел — надеюсь, что все будет хорошо). С созданием Болгарской исламской академии у нас вся триада создана — и медресе, и вузы, и академия», — добавил президент РФ, поблагодарив всех, кто занимался проектом.

Он также отметил, что «возраст действующих муфтиев заставляет задуматься о том, что нужно готовить смену, но готовить на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного ислама».

В конце этой встречи глава Татарии Рустам Минниханов подарил Владимиру Путину тугру правителя, которую изготовил казанский каллиграф Рамиль хазрат Насибуллов. На тугре, которая является персональным знаком правителя на востоке, всегда указывается титул и имя последнего. Также были подарены 200-летние миниатюры об истории ислама в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января сразу после визита в Уфу Владимир Путин прибыл в Казань, где кроме встречи с муфтиями запланировано посещение Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова, встреча с работниками предприятия. Кроме того, президент поучаствует во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперёд!», на который прибудут студенты 38 регионов, посетит Казанский федеральный университет и проведёт телемост с ведущими высшими учебными заведениями страны. Телемост будет посвящён академической мобильности, трудоустройству выпускников вузов и прочим нюансам студенчества в стране.

В завершении визита запланирована встреча с главой республики.