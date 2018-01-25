Госдеп США осудил российскую политику в Мьянме
Вашингтон, 25 января, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Осуждение политики Москвы в отношении Мьянмы выразила официальный представитель американского государственного департамента Хезер Науэрт, передает Fox News.
Представитель госдепа пояснила, что Вашингтон одобряет мирное урегулирование кризиса в Мьянме, а не чье-либо военное содействие. Продажа Москвой вооружений Нейпьидо «потенциально усугубляет ситуацию».
Напомним, российский министр обороны Сергей Шойгу нанес официальный визит в Нейпьидо 20 января. В столице Мьянмы он встретился с главнокомандующим ВС республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном. На встрече были подписаны соглашения, в том числе межправительственный договор об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты.
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22 января заместитель российского министра обороны Александр Фомин заявил, что Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30. Нейпьидо также интересует морская и сухопутная техника российского производства.
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Обстановка в Мьянме нестабильна. В 2017 году обострился старый конфликт на почве непризнания мусульман рохинджа гражданами страны, их притеснения и массовой эмиграции в соседнюю Бангладеш. По оценкам экспертов, в обострении конфликта заинтересован Вашингтон.
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23 января агентство Anadolu сообщило, что беженцы из Мьянмы продолжают покидать страну, и это — большая проблема для Дакки.