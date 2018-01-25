Вашингтон, 25 января, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Осуждение политики Москвы в отношении Мьянмы выразила официальный представитель американского государственного департамента Хезер Науэрт, передает Fox News.

Мьянма

Представитель госдепа пояснила, что Вашингтон одобряет мирное урегулирование кризиса в Мьянме, а не чье-либо военное содействие. Продажа Москвой вооружений Нейпьидо «потенциально усугубляет ситуацию».

Напомним, российский министр обороны Сергей Шойгу нанес официальный визит в Нейпьидо 20 января. В столице Мьянмы он встретился с главнокомандующим ВС республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном. На встрече были подписаны соглашения, в том числе межправительственный договор об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты.

Читайте подробнее: Россия и Мьянма упростили порядок захода военных кораблей в порты

22 января заместитель российского министра обороны Александр Фомин заявил, что Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30. Нейпьидо также интересует морская и сухопутная техника российского производства.

Читайте подробнее: Основные истребители: Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30

Обстановка в Мьянме нестабильна. В 2017 году обострился старый конфликт на почве непризнания мусульман рохинджа гражданами страны, их притеснения и массовой эмиграции в соседнюю Бангладеш. По оценкам экспертов, в обострении конфликта заинтересован Вашингтон.

Читайте подробнее: Конфликт вокруг рохинджа в Мьянме нужен США, чтобы блокировать Китай

А также: КНДР, Пакистан, Мьянма… Как США поработали на антикитайском фронте

23 января агентство Anadolu сообщило, что беженцы из Мьянмы продолжают покидать страну, и это — большая проблема для Дакки.