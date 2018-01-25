Вашингтон, 25 января, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Готовность под присягой дать спецпрокурору США Роберту Мюллеру показания по поводу дела о «вмешательстве России» в американские выборы выразил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я в действительности с нетерпением ожидаю этого, — сказал Трамп. — Я бы сделал это под присягой»

Глава Белого дома подчеркнул, что сделать это нужно как можно скорее, возможно — через две-три недели. Ему нужно время для обсуждения вопроса с юристами.

Напомним, 23 января в газете The Washington Post появилась публикация о намерении Мюллера, расследующего «вмешательство Москвы» в президентские выборы 2016 года, допросить Трампа.

У команды Мюллера возникли вопросы об увольнении помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна (сейчас обязанности временно исполняет Кит Келлог) и директора ФБР Джеймса Коми (сейчас ведомство возглавляет Кристофер Ашер Рэй).

Источники газеты уточнили, что Мюллер хочет разобраться, почему Коми и Флинн были смещены. Также его интересует информация, согласно которой Трамп якобы давил на генпрокурора США Джеффа Сешнса, склоняя его уйти с поста после его самоотвода от расследований по «российскому делу».