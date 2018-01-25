Анкара, 25 января, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Снабжение курдских формирований оружием на сирийско-турецкой границе должно быть прекращено Вашингтоном, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу в ходе телефонных переговоров, пишет газета Turkiye.

U.S. Department of Defense Курдские бойцы

В ходе беседы Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы прекращения поставок американцами оружия курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее боевому подразделению YPG (Отряды народной самообороны). Оба президента договорились сохранять тесный контакт для разрешения кризиса.

Напомним, 20 января 2018 года Анкара в ответ на действия США по поддержке курдских формирований в приграничном с Турцией городе Африне (провинция Алеппо, Сирия) начала операцию «Оливковая ветвь».

По данным, которые обнародовала Анкара, число ее убитых противников составляет 268 человек. При этом число погибших в рядах вооруженных сил Турции и поддержавшей ее Сирийской Свободной армии составило семь-восемь человек.

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По данным ООН, в результате развертывания этой операции число беженцев в Сирии превысило 126 тысяч человек. Фактически 60% населения Африна нуждается в гуманитарной помощи.

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Турецкий лидер подчеркивает, что целью операции является борьба с террористами, угрожающими его стране: курдские структуры, в том числе Рабочая партия Курдистана (РПК), в самой Турции считаются террористическими, поскольку угрожают территориальной целостности страны. 24 января Эрдоган заявил:

«Наша цель в установлении справедливости, а не захвате земель».

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Конфликт имеет продолжение и на дипломатическом поле. 24 января проблемы сирийского урегулирования в ходе телефонных переговоров обсудили российский министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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В этот же день состоялся разговор Эрдогана и Трампа. В Белом доме заявили, что американский лидер призвал турецкого коллегу к деэскалации конфликта, а также к более умеренной риторике.