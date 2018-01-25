Москва, 25 января, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Действия Вашингтона на международной арене, касающиеся Сирии и России, являются массированной пропагандистской атакой и нацелены на осложнение проведения организованного российской стороной Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, сообщили в МИД РФ.

U.S. Air Force Флаг США

В распространенном российским внешнеполитическим ведомством «Заявлении в связи с необоснованными обвинениями США по сирийскому «химическому досье» от 24 января 2018 года Москва излагает свое отношение к обвинению России и сирийских властей в применении химического оружия в Восточной Гуте (Сирия).

Заявление было опубликовано после того, как 23 января в Париже американский госсекретарь Рекс Тиллерсон возложил на Россию ответственность за применение химического оружия в Сирии. Характерно, что сам факт применения отравляющих веществ в этом районе не был доказан: имеется лишь сообщение оппозиционных Дамаску так называемых «Белых касок».

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«По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии», — сообщили в МИД РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что заявление Тиллерсона было сделано как раз после того, как «белые каски» объявили об инциденте в Восточной Гуте.

Отметим, что американский госсекретарь еще 19 января обещал, что в Париже соберутся те, кто «мыслит одинаково». Цель собрания — «усилить давление на тех, кто ответственен за использование химического оружия». Белый дом считает, что Москва «использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который продолжает использовать химоружие».

«Это мероприятие в усеченном формате, на которое нас не позвали, стало попыткой подменить собой ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) и с помощью клеветы сколотить блок против Дамаска, — заявили в МИД РФ.

«Конечная цель очевидна — осложнить проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, нацеленного на поддержку переговоров под эгидой ООН в Женеве, и вовсе сорвать мирный процесс в Сирии, потому что его параметры могут не устроить американцев», — говорится в заявлении.

Напомним, заседание так называемого «международного добровольного партнерства по борьбе с безнаказанностью использования химического оружия» открылось в Париже 23 января — без участия представителей Москвы и Дамаска. На открытии Тиллерсон обвинил Москву в ответственности за «химатаку» в Восточной Гуте.

Девятый раунд межсирийских переговоров в женевском формате откроется 25 января. Организованный Россией Конгресс сирийского национального диалога начнет работу в Сочи 29 января.