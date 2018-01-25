Москва, 25 января, 2018, 09:12 — ИА Регнум. «Хеппи-энд»

Цитата трейлера Хеппи-энд. реж. Михаэль Ханеке. Франция, Германия, Австрия. 2017 Хеппи-энд в сети

Богатые тоже плачут… Хотя нет, это было давно, с тех пор они плакать разучились. Как и смеяться, любить, сочувствовать. Большая буржуазная семья Лоран внешне находится на самой вершине благополучия — огромный дом, полный прислуги, солидное семейное дело… Но это лишь видимость. В реальности здесь все балансирует на грани — разорения, разрыва, физической смерти. Грань тотального отчуждения и душевной смерти уже давно пройдена. Режиссер Михаэль Ханеке, известный своей мизантропией, с холодностью естествоиспытателя препарирует патологическую коллекцию существ, только внешне похожих на людей. Впрочем, по жанру это комедия — разумеется, черная, полная сарказма. В роли фактической главы семейства бизнесвумен Анны Лоран — Изабель Юппер, сыгравшая главную героиню в шокирующем фильме Ханеке «Пианистка», повторный показ которого начался на прошлой неделе, и исполнившая роль второго плана в предыдущем фильме режиссера «Любовь», также удостоенного высшей оценки в Каннах. В роли престарелого патриарха семейства Лоран — Жан-Луи Трентиньян, сыгравший в фильме «Любовь» главную роль.

«Девушка в тумане»

Старший следователь Фогель (Тони Сервилло) привык к вниманию прессы. Громкие дела, крупные заголовки и фотографии в газетах, микрофоны и телеобъективы, ловящие каждое тщательно отрепетированное слово и движение. Он уверен, что это очередное дело — об исчезновении шестнадцатилетней школьницы, которая пропала под Рождество по дороге в церковь, — пройдет так же блестяще и принесет ему очередную порцию славы. Он не знает, что предвкушение триумфа обернется настоящим кошмаром, а в конце этого пути он окажется в руках полиции после странной аварии, с чужой кровью на хорошем, но измятом костюме. Вызванный для его освидетельствования местный психиатр Флорес (Жан Рено) услышит историю его падения…

Писатель и режиссер Донато Карризи снял свой первый фильм по собственному одноименному роману. Закрученная детективная интрига в романе и экранизации не главное, автор исследует темные стороны человеческой натуры и вскрывает порочность общества, склонного за мишурой сенсаций забывать о стоящих за ними сломанных судьбах, затерявшихся в тумане всеобщего равнодушия.

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Заключительная часть постапокалиптической трилогии режиссера Уэса Болла по одноименной книге Джеймса Дэшнера. Подросткам-«глэйдерам» из почти уничтоженного катаклизмами мира, проходившим жестокие испытания, устроенные организацией П.О.Р.О.К, предстоит попытаться спасти своих друзей и весь мир, одолев зловещую корпорацию и доставив лекарство от смертельной болезни всем, кто в нем нуждается, а не только избранным. Похоже, хозяева умирающего мира сами вырастили свою погибель — когда-то растерянные, лишенные памяти и дезориентированные ребята чуть ли не одной левой делают матерых цепных псов П.О.Р.О.К. На сей раз действие из Глэйда и Лабиринта переносится в самое сердце корпорации, в Город. Создатели фильма не поскупились на спецэффекты и боевку, возможно, в ущерб психологизму. Впрочем, поклонники трилогии наверняка до самого финала будут с волнением следить за судьбами героев.

«Zoмбоящик»

Кажется, наше развлекательное телевидение уже устало издеваться над «пиплом», который «хавает» льющуюся с экрана сомнительную жижицу, и решило для разнообразия посмеяться над собой. Впрочем, как-то сомнительно, что поднаторевшей в телепошлятине команде ТНТ поможет эта очистительная процедура.

Фильм Константина Смирнова «Zомбоящик» (интересно, на что намекает латинское Z — на знак Зорро? Или, не приведи Господи, ZOG?) представляет собой окрошку из коротких юмористических номеров, пародирующих штампы из разных телепередач и рекламы. Юмор, типичный для ТНТ, — плюс то, что нельзя показать по телику, который дети смотрят. Впрочем, плюс ли это?

«Побег из Рио»

Еще один фильм, название которого в отечественном прокате звучит с точностью до наоборот (например, фильм «Бахубали. Завершение» был назван «Бахубали. Рождение легенды»). Комедия Патрика Милле называется в оригинале вполне нейтрально: «Going to Brazil». Что преднамеренно не отражает творящегося на экране разудалого кошмара.

Ах, Рио-де-Жанейро, мулаты в белых штанах… Впрочем, трем француженкам, прилетевшим на свадьбу к четвертой в этот экзотический город в надежде как следует повеселиться, предстоит познакомиться не с фланирующими красавцами, а с совсем другими сторонами бразильской действительности. Всего лишь отжиг в ночном клубе заканчивается нечаянным убийством. И не кого-нибудь, а жениха подруги, некстати проявившего не лучшие инстинкты. Теперь всем четверым, включая несостоявшуюся беременную невесту богатенького плейбоя, приходится всерьез спасать свою жизнь…