Африн, Сирия, 25 января, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Военный самолет Турции сбит курдским ополчением в районе города Африн (провинция Алеппо, Сирия), сообщил представитель Отрядов народной самообороны (YPG).

kurdishstruggle Курдский боец

«У села Шехурзе (район Шие) кантона Африн бойцы Отрядов народной самообороны сбили турецкий военный самолет», — рассказал источник YPG «Инерфаксу».

Напомним, Вооруженные силы Турции 20 января 2018 года начали операцию «Оливковая ветвь», целью которой, как заявляет Анкара, является разгром террористов на турецкой границе.

Под террористами имеются в виду не только члены группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и YPG, а также Отряды женской самообороны (YPJ).

Решение Анкары принято в ответ на заявление Вашингтона о намерении создать в Сирии на границе с Турцией 30-тысячную армию якобы для разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пограничные войска, поддерживаемые США, находятся в районе города Африн, контролируемого курдами. Фактически это поддержка курдского ополчения, членов которого Анкара причисляет к террористам — за сепаратизм курдов в Турции.

Ситуация на сирийско-турецкой границе стремительно развивается. Войска Анкары поддержала оппозиционная Дамаску и также поддерживаемая США Свободная Сирийская Армия.

Кроме сухопутных войск и авиации в Афин направлены турецкие спецпродразделения. В приграничном с Сирией городе в турецкой провинции Хатай на две недели установлена закрытая зона безопасности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить военную операцию против YPG и YPJ начиная с приграничных районов вблизи города Манбидж (провинция Алеппо, Сирия).