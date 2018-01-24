Давос, Швейцария, 25 января, 2018, 01:31 — ИА Регнум. Призыв к ускорению реформ и темпов экономического роста Украины прозвучал из уст главы Международного валютного фонда Кристин Лагард в беседе с украинским президентом Петром Порошенко, сообщили в пресс-службе МВФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кристин Лагард

Встреча Лагард и Порошенко состоялась во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Обсуждался вопрос «сотрудничества» Украины и МВФ.

Глава МВФ обещала Киеву, что фонд готов «продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по проведению реформ».

«Я также уделила особое внимание тому, что Украине следует воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более высоким темпам роста, что необходимо для устойчивого развития уровня благосостояния народа», — заявила Лагард.

По оценке главы МВФ, переговоры в целом прошли конструктивно. Подобный же отзыв оставил о встрече украинский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о встрече с Лагард Порошенко написал в социальной сети следующее:

«Мы провели конструктивную и открытую встречу и обсудили все открытые вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ».