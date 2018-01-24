Давос, Швейцария, 25 января, 2018, 00:25 — ИА Регнум. В России нет олигархов, а есть ответственные бизнесмены, заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью Bloomberg TV.

Виктор Дени. Капитал. 1920

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) Дворкович дал интервью, в ходе которого его спросили о санкциях в отношении «российских олигархов». Вице-премьер пояснил:

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас — хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес».

Что касается санкций, то они осложняют жизнь, но «не делают ее невозможной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр энергетики Александр Новак заявил, что санкции Запада «немного напрягают», поскольку «бизнес все время должен оглядываться, думать, введут ли санкции или как это воспримут некоторые, кто следит за этим».

«Что касается России, честно говоря, мы благодаря санкциям получили дополнительный импульс для развития своей промышленности и для того, чтобы перенаправить инвестиционные потоки на загрузку своих предприятий», — заявил Новак.