Москва, 24 января, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Владелец автомобиля, совершившего наезд на остановку общественного транспорта на на проспекте Мира в Москве, был лишён прав за вождение в нетрезвом виде, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Raymond Wambsgans Автомобиль Ford Explorer

По предварительным данным, 32-летний Алексадр О. был лишён права управлять автомобилем в 2013 году. Сообщается, что в настоящее время эта информация проверяется.

Тем временем в Департаменте здравоохранения столицы подтвердили, что в результате ДТП госпитализированы три человека. Также подтверждена гибель одного человека.

По оценкам медиков, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Всем им оказывается медицинская помощь.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 24 января в Москве внедорожник Ford Explorer врезался в остановку общественного транспорта возле дома №68 на проспекте Мира.

В ходе осмотра места происшествия в багажнике автомобиля было найдено тело мужчины. В настоящее время полиция устанавливает, погиб он в результате ДТП или по другим причинам.