Давос, Швейцария, 24 января, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что западные санкции против России «немного напрягают», однако именно они дали толчок для развития российской промышленности. Такое заявление Новак сделал сегодня, 24 января, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

Minenergo.gov.ru Александр Новак на Всемирном экономическом форуме в Давосе

«Конечно, объективно говоря, они немного напрягают, санкции. Мы живём последнее десятилетие в рыночной экономике, чтобы не было такого вмешательства в работу бизнеса и так далее. Когда бизнес всё время должен оглядываться, думать, введут ли санкции или как это воспримут некоторые, кто следит за этим, конечно, это напрягает», — считает Новак.

Он также отметил, что от западных санкций есть определённые минусы «инвестиционного и морального» характера.

В целом западные санкции против России мешают также решению глобальных экономических проблем.

Но при всем при этом, санкции оказали благотворное влияние на российскую экономику, особенно в долгосрочной перспективе.

«Санкции не дают возможности решать глобальные экономические проблемы, это надо понимать. Что касается России, честно говоря, мы благодаря санкциям получили дополнительный импульс для развития своей промышленности и для того, чтобы перенаправить инвестиционные потоки на загрузку своих предприятий», — сказал Новак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против России ввели практически все страны военного блока НАТО под указку США, а также внеблоковые сателлиты Америки. Сделано это было после того, как на Украине был совершен тем же Западом государственный переворот, а Крым вернулся в состав России.