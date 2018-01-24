Вашингтон, 24 января, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и проводимую турецкими военными операцию на севере страны. Об этом 24 января сообщает пресс-служба Белого дома передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дональд Трамп

«Президент Трамп выразил обеспокоенность в связи с тем, что эскалация насилия в Африне может подорвать наши общие цели в Сирии. Он призвал Турцию добиться деэскалации, ограничить свои военных действия, избежать жертв среди мирного населения и увеличения числа вынужденных переселенцев и беженцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Белого дома «настоятельно призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут вызвать конфликт между турецкими и американскими силами».

«Президент Трамп также выразил обеспокоенность по поводу разрушительной и ложной риторики, исходящей из Турции, а также о гражданах Соединённых Штатов и местных служащих, задержанных в рамках длительного чрезвычайного положения в Турции», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, турецкая армия с 20 января проводит операцию под названием «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Турецкие военные атаковали объекты курдских сил самообороны (YPG) силами ВВС, после чего перешли к наземной операции.

По заявлению Генштаба Турции, с момента начала операции в северо-западном районе Сирии турецкими подразделениями были убиты 260 членов Рабочей партии Курдистана, Ассоциации общин Курдистана и курдских отрядов народной самообороны, а также террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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