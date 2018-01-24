Эрдоган планирует расширить военную кампанию на севере Сирии
Анкара, 24 января, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал расширить военную операцию против курдских группировок, расположенных вблизи турецкой границы, 24 января сообщает агентство Al Arabiya.
Турецкий президент подтвердил, что страна продолжит борьбу с тем, что он назвал «заговором вблизи национальной границы с Сирией», начиная с приграничных районов вблизи сирийского города Манбидж.
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Напомним, 20 января Анкара начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований, расположенных в сирийском регионе Африн. Эрдоган заявил о необходимости обеспечения безопасности турецко-сирийской границы от курдской угрозы.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предложил Анкаре создать зону безопасности внутри Сирии на глубину в 30 километров.