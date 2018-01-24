Анкара, 24 января, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал расширить военную операцию против курдских группировок, расположенных вблизи турецкой границы, 24 января сообщает агентство Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Турецкий президент подтвердил, что страна продолжит борьбу с тем, что он назвал «заговором вблизи национальной границы с Сирией», начиная с приграничных районов вблизи сирийского города Манбидж.

Читайте также: Asia Times: Сможет ли Турция загнать США в сирийский тупик?

Напомним, 20 января Анкара начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований, расположенных в сирийском регионе Африн. Эрдоган заявил о необходимости обеспечения безопасности турецко-сирийской границы от курдской угрозы.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предложил Анкаре создать зону безопасности внутри Сирии на глубину в 30 километров.