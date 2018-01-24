Берн, 24 января, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом Порошенко с гордостью написал на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

«Мы провели конструктивную и открытую встречу и обсудили все открытые вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ», — написал Порошенко и приложил фотографию с Лагард.

Украинский президент подчеркнул, что его страна готова продолжать плодотворное сотрудничество с МВФ.

На самом деле взаимоотношения между Украиной и МВФ не столь радужные, как это пытается преподнести Порошенко. Фонд приостановил и перенес на неопределенное время очередной транш «финансовой помощи» Украине, в которой она так нуждается.

Так, ещё в декабре 2017 года представитель МВФ Йост Люнгман назвал условия дальнейшего сотрудничества с Украиной.

Тогда МВФ выдвинул три условия: создание Антикоррупционного суда как независимого учреждения, сохранение нормальных условий работы для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также обеспечение независимой от Службы безопасности Украины прослушки для НАБУ.

Уже в январе 2018 года украинские политики стали говорить о возможном прекращении сотрудничества с МВФ. При этом Украине ещё много лет придется погашать кредиты, которые фонд ей выдал под видом «финансовой помощи».