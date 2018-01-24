Брюссель, 24 января, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Европейский союз осудил двойной теракт в ливийском городе Бенгази, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Катрин Рэй, 24 января сообщает агентство KUNA.

U.S. Department of Defence После взрыва

«Такие нападения связаны не только с большим количеством жертв, но также серьезно угрожают и без того шаткой внутриполитической ситуации и работе по восстановлению безопасности, стабильности и верховенства права в Ливии», — заявила Рэй.

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«Все ливийцы заслуживают того, чтобы жить в мире и безопасности. Европейский союз вновь заявляет о своей поддержке процесса инклюзивного посредничества, возглавляемого специальным представителем ООН Гасаном Саламе», — добавила официальный представитель главы дипломатии ЕС

Напомним, 24 января в восточном ливийском городе Бенгази произошел двойной теракт. В результате взрыва двух заминированных автомобилей, находившихся недалеко от мечети, погибли 27 человек, еще несколько десятков человек получили ранения. Два взрывных устройства сработали с интервалом в 30 минут.