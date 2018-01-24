Казань, 24 января, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 января вечером прибыл в Казань. В аэропорту президента встретил глава Татарии Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Kremlin.ru Владимир Путин, Рустам Минниханов. 20 декабря 2017 года

На сегодня запланирована встреча с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии. В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы, а также подвести первые итоги работы Академии.

25 января глава государства посетит Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного самолета Ту-160М и встретится с работниками предприятия.

Далее Путин примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!», который пройдет на площадке дворца спорта «Татнефть-Арена».

Затем планируется посетить Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета и проведет телемост с ведущими высшими учебными заведениями страны, посвященный вопросам академической мобильности, трудоустройству выпускников вузов и другим аспектам студенчества в России.

Кроме того, в рамках визита в Татарию состоится встреча с главой республики Рустамом Миннихановым.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татарию Путин направился сразу из Башкирии, где он посетил ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК — УМПО). Он ознакомился с продукцией предприятия, в том числе гражданского назначения, осмотрел экспозицию деталей и узлов перспективных вертолетных двигателей.

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Также президент провел совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса, где глава государства заявил о принятии новой госпрограммы вооружения на 2018−2027 годы.

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