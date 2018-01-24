Мурманск, 24 января, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Несмотря на нерешенные проблемы рыбного порта Мурманска, лов мойвы идет своим чередом. Рыболовецкий флот мобилизован, и первые суда выдвинулись к месту лова рыбы. С первого января закончился мораторий на лов мойвы в регионе Баренцева моря. В этом году Национальная квота России увеличена на 67% по сравнению с 2015 годом и рыболовецкие компании получили разрешение на вылов в размере 82 000 тонн. Всего на 2018 год по итогам 47 сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) в Казани было согласовано общие допустимые уловы этого вида на 2018 год в размере 205 000 тонн.

Fish.gov.ru Мойва

«Валерий Джапаридзе» — большой автономный рыболовецкий траулер уже прибыл в район лова. Всего в 2018 году получили разрешение на лов 16 промысловых судов. К сбору биологических данных для обеспечения промысла приступили 2 научных наблюдателя. В начале февраля в район добычи выйдет научно-исследовательское судно «Фритьоф Нансен» (ФГБНУ Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича «ПИНРО»). Представители Росрыболовства отмечают необходимость нахождения на борту добывающих судов наблюдателей — сотрудников научно-исследовательских институтов Росрыболовства и руководителей региональных штабов путин.

По предварительным расчетам, первые суда с мойвой могут прибыть в Мурманск в первых числах февраля, при условии, что будут решены все правовые вопросы по перегрузке рыбы, которые уже более двух лет ждут жители Мурманска и других регионов Северо-Запада.

Кроме промысла мойвы зимой продолжается ловля рыбы других пород. На промысле трески, например, уже сейчас работают около 80 российских судов в исключительных экономических зонах России и Норвегии, а также в районе архипелага Шпицберген.

Мойва — стайная пелагическая рыба, питается планктонными ракообразными — чисто морской вид, живет в открытом море, в верхних слоях воды (до 300 м, реже 700 м). К берегам подходит только в период нереста, порой заходя даже в реки. Едят мойву и как холодную закуску перед основными блюдами, и жареную. Причем эту рыбку не надо даже потрошить или разделывать на филе: ее можно есть целиком, с головой и хвостом. Мойва — это разновидность любимой питерцами корюшки, но, в отличии от корюшки, пока цена ее реализации относительно невысока. Невысокая стоимость реализации сохранится при оптимальной логистике, а значит при возможности ее выгрузке на причалах в Мурманске, где есть все условия для оперативного приема груза и отпуска мойвы потребителям.