Нью-Йорк, США, 24 января, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Британский певец Элтон Джон подтвердил информацию в СМИ о своём уходе со сцены. Как сообщил артист на пресс-конференции в Нью-Йорке, предстоящий масштабный мировой тур станет для его последним.

David Shankbone Элтон Джон

Вместе с тем, по словам Элтона Джона, прекращение гастрольной деятельности не означает, что он прекращает творческую деятельность и больше не будет выпускать новых альбомов.

Также музыкант опроверг сообщения о том, что причиной его ухода со сцены являются проблемы со здоровьем. «Вы бы не смогли провести 300 выступлений, если бы были больны», — заявил он.

Напомним, ранее газета The Mirror сообщила, что Элтон Джон покидает сцену после полувековой карьеры. Издание отмечало, что 70-летний исполнитель вынужден отказаться от выступлений по состоянию здоровья.

Гастрольный тур Элтона Джона Farewell, Yellow Brick Road, названный в честь его студийного альбома 1973 года, начнётся предстоящей осенью и завершится в 2021 году.