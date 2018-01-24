Нижний Новгород, 24 января, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году на стадионе «Нижний Новгород» состоятся три тестовых матча, которые проведет футбольный клуб «Олимпиец». Встречи пройдут в рамках первенства Футбольной национальной лиги 15, 28 апреля и 6 мая 2018 года, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

Соперниками нижегородской команды 15 апреля станет ФК «Зенит 2» (Санкт-Петербург), 28 апреля — ФК «Ротор» (Волгоград) и 6 мая ФК «Луч Энергия» (Владивосток).

В минспорте региона утверждают, что загрузка в эти дни будет поэтапно увеличиваться. Так, 15 апреля загрузка стадиона составит 15 тыс. человек или 30% от вместимости стадиона, 28 апреля — 22 тыс. человек или 50%, 6 мая — более 36 тыс. человек или 80%. Отмечается, что билетная программа будет утверждена позднее.

«Проведение тестовых мероприятий позволит получить необходимый опыт для успешного проведения Чемпионата, чтобы стадион и город были полностью готовы к приему гостей», — пояснил и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский.

Врио главы области Глеб Никитин подчеркнул, что подготовка к чемпионату выходит на финишную прямую.

«Мы плавно переходим от строительства объектов к их эксплуатации. Впереди тестовые мероприятия на стадионе. Все сроки мы должны неукоснительно соблюдать, какие-либо срывы абсолютно непростительны, и такая работа требует ежедневного контроля», — заявил врио губернатора.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Состоятся матчи между сборными Швеции и Южной Кореи, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, Швейцарии и Коста-Рики. Также здесь пройдут 1/8 и ¼ финала.

22 января Главгосэкпертиза России согласовала обновленный проект строительства стадиона в Нижнем Новгороде. Были уточнены решения по требованиям ФИФА в части зонирования и функционального назначения отдельных помещений, пересмотрены некоторые архитектурно-планировочные и конструктивные решения, технические решения систем инженерного обеспечения.