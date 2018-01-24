Киев, 24 января, 2018, 22:01 — ИА Регнум. В Киеве спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер продолжает вести консультации с украинскими высокопоставленными чиновниками. При этом украинские эксперты и политики считают, что его визит на Украину будет малоэффективным и не приведет к принятию украинской стороной каких-либо решений.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

В частности, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что от визита Волкера не стоит ждать серьезных результатов.

«Волкер не ревизор, он переговорщик… Я не ожидаю никаких серьезных результатов. Думаю, что переговоры возобновятся. Будут сосредоточены на теме миротворцев. И, конечно, на том, как быть дальше с реализацией Минских соглашений. Но ключевые решения по реализации Минских соглашений принимались и будут приниматься только в «нормандском формате». Все важные технические переговорные решения принимаются в Минске. Параллельно трек переговоров Сурков — Волкер, он является дополнительным треком переговоров. Имеет важное значение одно: прежде чем встречаться с Сурковым, Волкер приехал в Киев и согласовывает свою позицию с украинским руководством, с украинскими политиками», — сказал Фесенко в эфире телеканала «Прямой».

Кроме того, председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко выразил надежду на то, что Волкер поможет освободить украинского корреспондента Станислава Асеева, который ранее был задержан в Донецке.

«Эти переговоры имеют символическое значение того, что США являются посредником. Мы возлагаем больше надежды, что для нас будут хорошие сдвиги… Действительно, сам факт, что он приезжает сначала в Киев и будет говорить с украинскими чиновниками, это по этикету определенная демонстрация и уважения, и внимания к Украине», — добавил Томиленко.

При этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что запланированная встреча Суркова и Волкера «свидетельствует о готовности России идти на определенные уступки».

«Достаточно странно прозвучало заявление Волкера о том, что якобы 23 января не было обстрелов и что мир якобы возможен… Чем ближе февраль, тем больше Россия вынуждена демонстрировать, что она придерживается Минских соглашений… Это и вопрос военной техники, которую Путин хочет нам отдать, это и вопрос по принятию закона о «деоккупации» Донбасса. Сначала была его критика, потом посмотрели и уже не говорят, что документ якобы похоронил Минские соглашения. Теперь Курт Волкер проведет встречу с Сурковым. Это все демонстрация», — сказал Бала в эфире «112 Украина».

Ранее вице-президент США Джозеф Байден отметил, что Волкер имеет большой авторитет, но его полномочий недостаточно для давления на Киев в вопросах борьбы с коррупцией. Он также высоко оценил решение Белого дома о предоставлении Украине американского летального оружия.

«Волкер — авторитетный парень, авторитетный. Но Курт, насколько мне известно, не обладает полномочиями или способностью, чтобы выйти и сказать: если вы это не решите, то уйдете», — сказал Байден, передает «Радио Свобода».

Напомним, 23 января Курт Волкер прибыл на Украину. Спецпредставитель США встретился с президентом Украины Петром Порошенко, начальником Генштаба Украины Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом. Стороны обсудили текущую ситуацию в Донбассе. 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.