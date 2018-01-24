Уфа, 24 января, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Башкирию встретился с председателем Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховным муфтием России Талгатом Таджуддином. Глава государства позитивно оценил рост числа мечетей в республике и подготовку специалистов в сфере ислама.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

«Очень приятно, что все развивается. Как вы сказали, в 2000 году было 16 мечетей, а сейчас — 1200. Это говорит о развитии наших традиционных религий, в том числе традиционного ислама», — цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, президент позитивно оценил подготовку специалистов в сфере ислама, которая проводится в Башкирии. По мнению Путина, это очень хорошая, «правильная совместная работа».

В сопровождении полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича Путин и Таджуддин посетили мужской молельный зал на втором этаже первой Уфимской соборной мечети. Глава ЦДУМ рассказал президенту об истории строительства мечети, о ее прихожанах, а также ее внутреннем устройстве.

Позднее в резиденции верховного муфтия Таджуддин обсудил с президентом историю развития ислама в России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе визита в Башкирию президент посетил ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК — УМПО).

Также глава государства провел совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса и встретился с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.

Из Уфы президент России направляется в Казань.