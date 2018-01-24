Уфа, 24 января, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Уфу провел встречу с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. Стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития республики.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Рустэмом Хамитовым

Хамитов информировал главу государства, что все поставленные задачи выполнены.

«С точки зрения финансовых результатов все у нас сложилось достаточно неплохо. Рост доходов, прибыль выросла», — констатировал Хамитов.

Глава Башкирии сообщил, что зарплата в республике в среднем выросла на 3,4%, в числе отраслей-лидеров он назвал сельское хозяйство.

Также руководитель региона доложил о мерах поддержки башкирских семей с детьми в рамках Года семьи, объявленного в республике в 2018 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе визита в Башкирию президент посетил ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК — УМПО). Он ознакомился с продукцией предприятия, в том числе гражданского назначения, осмотрел экспозицию деталей и узлов перспективных вертолетных двигателей.

Глава государства провел совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. В ходе мероприятия он заявил, что принята новая десятилетняя государственная программа вооружения до 2027 года. В этот период оборонная промышленность будет работать стабильно и ритмично.

Кроме того, он поставил задачу довести долю гражданской продукции, производимой предприятиями оборонно-промышленного комплекса, до 30% к 2025 году и до 50% — к 2030 году.