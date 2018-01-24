Москва, 24 января, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Зарплаты депутатов Мосгордумы, работающих на постоянной основе, будут сокращены в 2018 году на 10%. Соответствующее решение принято 24 января на заседании столичного парламента.

Пресс-центр Московской городской Думы Здание Мосгордумы

«Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года лицам, занимающим государственные должности Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%», — сказал на заседании председатель парламента Алексей Шапошников.

Напомним, всего в Мосгордуме числится 44 депутата, но из них заработную плату получают только 18 человек, работающих на постоянной основе: спикер парламента, его заместители и руководители профильных комиссий.

Следует отметить, что уменьшение заработных плат депутатов в Москве практикуется уже четвёртый год подряд.

В 2015 году мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о сокращении зарплат градоначальника, так и членов столичного правительства. После этого постановление об урезании зарплат депутатов приняла и Мосгордума.

В дальнейшем действие данного решения ежегодно продлевалось.