Зарплаты депутатов Мосгордумы сократят на 10% в 2018 году
Москва, 24 января, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Зарплаты депутатов Мосгордумы, работающих на постоянной основе, будут сокращены в 2018 году на 10%. Соответствующее решение принято 24 января на заседании столичного парламента.
«Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года лицам, занимающим государственные должности Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%», — сказал на заседании председатель парламента Алексей Шапошников.
Напомним, всего в Мосгордуме числится 44 депутата, но из них заработную плату получают только 18 человек, работающих на постоянной основе: спикер парламента, его заместители и руководители профильных комиссий.
Следует отметить, что уменьшение заработных плат депутатов в Москве практикуется уже четвёртый год подряд.
В 2015 году мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о сокращении зарплат градоначальника, так и членов столичного правительства. После этого постановление об урезании зарплат депутатов приняла и Мосгордума.
В дальнейшем действие данного решения ежегодно продлевалось.