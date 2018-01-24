Уфа, 24 января, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Уфе заявил о принятии новой государственной программы вооружения на 2018 — 2027 годы. По словам президента, в этот период предприятия ОПК будут работать стабильно и ритмично.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк «Армата». Парад Победы на Красной площади 9 мая 2015 года

«Мы принимаем, приняли уже программу вооружений и государственный (оборонный) заказ до 2027 года. Все у нас стабильно, ритмично, продукция очень востребована», — сказал глава государства.

Также Путин поставил задачу загрузить оборонные предприятия после пика реализации программы.

«Выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда, как я только что сказал, пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден», — отметил президент и добавил, что к 2025 году необходимо довести долю гражданской продукции, выпускаемую предприятиями ОПК до 25%, к 2030 году — до 50%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выступая в конце декабря 2017 года на коллегии Минобороны России, Путин отметил, что новая программа вооружения предполагает концентрацию на поставках высокоточного оружия для войск, беспилотных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы и экипировки солдат. Президент подчеркивал, что новая программа должна быть направлена на нейтрализацию внешней угрозы.

Также в конце декабря правительство России одобрило проект гособоронзаказа на трехлетний период. На перевооружение армии и флота планируется выделить около 19 трлн рублей.