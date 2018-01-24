Килис, Турция, 24 января, 2018, 21:12 — ИА Регнум. В результате попадания ракеты в мечеть Чалык в центре турецкого города Килиса, который находится на сирийской границе, пострадали восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил 24 января губернатор провинции Мехмет Текинарслан, передает телеканал NTV.

Brian Dell Килис, Турция

По данным телеканала, залп был сделан с территории сирийского города Африн на границе с Турцией.

Губернатор пояснил, что две ракеты поразили город. Одна из них попала в мечеть, а вторая — в жилой дом. В результате второго попадания пострадали пять человек. Все раненые были госпитализированы.

Ранее СМИ сообщили, что 24 января с территории Африна был нанесен ракетный удар по Килису, в результате которого пострадали 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января с сирийской территории были обстреляны приграничные провинции Килис и Хатай. В результате обстрела никто не пострадал.

Напомним, 20 января турецкиевоенные начали операцию «Оливковая ветвь» в районе сирийского города Африн. Цель Турции — выбить из города военные формирования курдов. По сообщениям военных, операция направлена на обеспечение безопасности турецкой границы.

В Сирии действия Турции решительно осудили. Россия призвала стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.