Тбилиси, 24 января, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Грузии осуждает ратификацию соглашения о вхождении подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ, которую Госдума РФ осуществила 24 января, говорится в специальном заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

«Это очередной незаконный шаг на пути к фактической аннексии Цхинвальского региона со стороны Российской Федерации, который полностью игнорирует фундаментальные нормы и принципы международного права», — заявили в МИД Грузии.

По оценке официального Тбилиси, Россия «грубо нарушает условия соглашения о прекращении огня, подписанного 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС», и, что «еще более возмутительно для Грузии», по-прежнему «отказывается от взятия на себя обязательств о неприменении силы и препятствует созданию на местах международных механизмов безопасности».

«Подобными провокационными шагами Российская Федерация пытается помешать мирному урегулированию конфликта и достижению прогресса в Женевских международных переговорах. Более того, действия России наносят урон архитектуре европейской безопасности и направлены на дестабилизацию ситуации в регионе», — подчеркивает МИД Грузии.

Осудили действия России и представители оппозиционного властям «Единого национального движения», но свои обвинения они направили в адрес нынешнего правительства Грузии. Лидеры ЕНД в очередной раз подчеркнули неэффективность созданного по инициативе экс-премьера Бидзины Иванишвили формата Абашидзе-Карасин и призвали правительство пересмотреть формат взаимоотношений с Россией.

«Это часть целенаправленной политики, отступать от которой Кремль не собирается. Ошибка нашего правительства в том, что оно уже шестой год сюсюкает перед Россией в надежде, что она ему что-то подбросит», — заявила, комментируя ратификацию соглашения представительница ЕНД Нино Каландадзе.

Напомним, что 24 января Госдума единогласно ратифицировала соглашение между Российской Федерацией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в состав ВС РФ.