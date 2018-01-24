Севастополь, 24 января, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Студенты из севастопольского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова создают уникального робота-хирурга. Как сообщает РИА «Крым», в отличие от американского робота Da Vinci, севастопольская разработка не предполагает участия человека в процессе операции.

Cloudtweaks.com Робот

Основное отличие разрабатываемого в Севастополе полноценного автоматизированного хирургического робота от американского — в том, что Da Vinci — это манипулятор, которым управляет хирург. «А мы создаём полностью автоматического робота, который без вмешательства хирурга сможет провести необходимую операцию», — рассказал студент 4-го курса кафедры прикладной математики и информатики Дмитрий Демяносов.

Студент пояснил, что врач только будет закладывать в программу необходимые параметры и задавать роботу задачу, а тот уже полностью без вмешательства человека будет совершать все хирургические манипуляции. На операции будет присутствовать только медсестра, которая будет следить за процессом, но не вмешиваться в него.

﻿