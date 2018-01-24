Кустанай, Казахстан, 24 января, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кустанайской области признал вину 60-летней местной жительницы в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах и приговорил пенсионерку к 19 годам лишения свободы, сообщили 24 января в пресс-службе суда.

Места лишения свободы

В ходе расследования дела установлено, что в январе 2016 года пенсионерка организовала канал информации, через который узнала о незаконном обороте наркотиков в Кустанскойской области.

В период с января по декабрь 2016 года подсудимая привлекла к сбыту героина через организованною ей подпольную преступную сеть 12 ранее судимых и наркозависимых человек.

В своей преступной деятельности женщина пользовалась конспирацией. Члены преступной группы были распределены по участкам и не знали друг о друге.

Злоумышленница была задержана у себя дома 9 декабря 2016 года. В результате обысков в доме было найдено более трех килограмм героина.

Все фигуранты дела также были признаны виновными и приговорены к срокам от 7 до 19 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2017 года первый заместитель главы МВД Казахстана Марат Демеуров заявил, что в ходе оперативно-профилактических мероприятий было изъято более 130 тонн наркотиков.