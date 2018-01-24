Москва, 24 января, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Американцы поставили себе задачу заменить российское руководство на девушку-тамаду или нового Ельцина, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил 24 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

«Американцы всегда пользовались ситуацией и пытались на нас навешивать ярлыки, — отметил политик. — Американцы ставят задачу, чтобы поменялось руководство в РФ. Хотят поставить либо девушку-тамаду, либо нового Ельцина. Чтобы была слабая страна и поддакивала им. Они привыкли, что весь мир — их колония. Залезли на Олимп, а слезать не хочется».

Однако в военном отношении США, по мнению Жириновского, более не являются сверхдержавой.

«Все товары там иностранные, а все рабочие приезжие, — подчеркнул ЛДПР. — Воевать с РФ США не будут. Они никогда ни с кем не воевали. Если говорить про клептократию, то это там жулье и мошенники. Всемирная воровская малина! Они стараются наказать Россию. Но будет обратная реакция. Байден сидит и стравливает народы мира. Они доиграются до вооруженного столкновения на территории Европы. Им нужен запах крови, и желательно в Европе. Чтобы Европа заполыхала. Мы больше этого не допустим. Мы должны их предупредить».

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Кроме того, отвечая на вопрос одного из украинских гостей, политик признался, что у него нет ненависти к украинцам.

«Но я хочу, чтобы действовали законы, — призвал он. — Вы совершили переворот в Беловежской пуще. Разве это соответствует норме хоть какого-то права?! Вы получили огромную территорию, а у нас забрали 6 млн квадратных километров. На Ближнем Востоке за один километр уже давно идёт война. Сейчас курдов расстреливают за то, что они хотят жить на своей земле. Вы стали запрещать русский язык и русскую прессу. Воровали постоянно нашу нефть. Вы же начали враждебные действия. Стали выдворять наших людей. Сегодня все действия украинского руководства направлены против РФ».

Напомним, что бывший вице-президент США Джо Байден, выступая в вашингтонском Совете по международным отношениям, заявил, что РФ не может конкурировать со странами Запада и поэтому использует стратегию, направленную на раскол военных и политических союзов, созданных «демократическими государствами». Российский режим, обозначенный Байденом как клептократия, пытается защитить себя, и ему (режиму) «намного легче существовать, если вы имеете дело с 28 разрозненными странами, а не с единым союзом государств, выступающих единым фронтом».