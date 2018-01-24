Уфа, 24 января, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 января во время одной из первых рабочих поездок в Уфу посетил ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО). Опрошенные ИА REGNUM эксперты считают, что визит главы государства в Башкирию и его рабочая встреча с руководителем региона Рустэмом Хамитовым является определенной формой поддержки главы республики со стороны действующего президента страны.

Евгений АКАТЬЕВ Одна из проходных УМПО в мае 2017 года

Президенту на УМПО показали новую модификацию двигателя ВК-2500П для боевых вертолетов МИ-28НМ с отечественной цифровой электронной системой управления и контроля типа FADEC; турбовинтовой двигатель ТВ7−117СТ для легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, мощность которого увеличена на взлетном режиме до 2800 л.с.

Путин рассказал молодому инженеру о снижении ставок по ипотеке для семей, имеющих детей; предложил «расцеловать» рабочего, мечтающего вернуть практику награждения государством передовых предприятий, а также заявил, что никакого снижения гособоронзаказа нет, но и увеличения не происходит. Глава государства добавил, что цепочку производства нужно расширять за счет гражданской продукции. После общения с заводчанами Владимир Путин провёл совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК.

В графике также встреча с главой республики Рустэмом Хамитовым и посещение первой Уфимской Соборной мечети, беседа с председателем Центрального духовного управления мусульман России, верховным муфтием Талгатом Таджуддином. Из Уфы президент отправится в Казань.

За кадром: перекрашенные фасады, заваренные люки, отпущенные дольщики

К приезду Владимира Путина в Уфе готовились весьма своеобразно. По сообщению «АиФ-Уфа», на территории УМПО среди зимы за несколько часов до приезда президента были перекрашены в серый цвет фасады нескольких зданий, а кое-где даже заменили окна.

«Жалко, что Путин не в июне приехал, ради такого дела у проходной новые плитки бы положили и клумбу прилично оформили, а то на ней кроме одуванчиков ничего не растёт», — пошутили сотрудники.

Заводчане надеются, что летом ремонт будет продолжен. Часть сотрудников предприятия отпустили по домам, над проходной натянули баннер с логотипами завода и «Ростеха».

С улиц, по которым мог последовать кортеж, спешно вывезли снег. Так, как доехать до УМПО можно разными маршрутами, очистили все вероятные пути и заварили канализационные люки в некоторых местах города. Однако большее неудобство, чем снег, городским властям и стражам порядка доставили обманутые дольщики из Уфы и Стерлитамака. В одиночные пикеты вышли участники программы «Жилье для российской семьи» в ЖК «Миловский парк» (Уфа) и кредиторы ООО «Башстрой» (Стерлитамак). Часть пикетчиков была доставлена в отделения полиции, после чего отпущена.

Экспертное мнение

Политолог Дмитрий Казанцев, напомнив, что Башкирия один из первых регионов, которые посетил Путин в наступившем 2018 году, выразил мнение, что встреча главы государства с руководителем республики Рустэмом Хамитовым, посещение предприятия УМПО, Первой соборной мечети в Уфе не носят сугубо протокольный характер.

«В регионе располагается ряд стратегически важных производств в сфере оборонной промышленности, это и УМПО, и Кумертауское авиационное производственное объединение, предприятия по разработке и производству комплектующих изделий и агрегатов для авиации, а, как известно, Путин уделяет пристальное внимание развитию вооруженных сил и поддержке военной отрасли. Рабочая встреча президента с Хамитовым, на мой взгляд, является определенной формой поддержки главы республики со стороны действующего президента страны», — полагает эксперт.

Политолог Николай Евдокимов отметил, что этот визит окажет на республику положительное влияние и свидетельствует о прочности позиций региона в системе отношений с федеральным центром.

«Известно, что представители власти не слишком любят посещать проблемные регионы, особенно накануне выборов. Поэтому сам факт визита говорит о том, что, по мнению центра, в Башкирии всё нормально. Очевидно, что встреча в Уфе повысит и политическую устойчивость Рустэма Хамитова», — отметил политолог.

Политолог Дмитрий Михайличенко не склонен считать, что уфимская «поездка носит электоральный характер».

«На носу решение текущих задач управления государством, важнейшей среди которых можно считать диверсификацию продукции ОПК», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.