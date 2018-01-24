Ставрополь, 24 января, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Ставропольская психиатрическая больница №1 объявила о проведении бесплатных экскурсий по своей территории. Как сообщает «Ставропольская правда», участники экскурсии смогут побродить по уютному парку со старинными зданиям, памятниками и часовней, побывать на выставке, посвященной прошлому больницы, где представлены предметы быта, старинное медоборудование, фотографии, сделанные 100 лет назад.

Stavpb.ru Здание Ставропольской психиатрической больницы №1

Экскурсантам покажут главный корпус больницы, которому исполнилось 110 лет, с полукруглыми сводами, арками и главной достопримечательностью — лестницей с оригинальными коваными ступенями.

Экскурсии проводит профессиональный гид. Заявки принимаются от организованных групп.