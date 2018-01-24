Ставрополь, 24 января, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Около 35 млн. рублей будет направлено в этом году на Ставрополье на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, а также инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Как сообщил сегодня, 24 января, заместитель председателя правительства края — министр строительства и архитектуры региона Александр Золотарёв, эти средства позволят обеспечить жильем 18 ветеранов Великой Отечественной войны, 21 участника боевых действий и 10 человек из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Владислав Осипов ИА REGNUM Ветераны

«Размер субсидии для ветеранов Великой Отечественной войны составляет около 1 миллиона рублей, для остальных категорий льготников — порядка 500 тысяч рублей», — отметил Золотарёв.