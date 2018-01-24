Уфа, 24 января, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил «расцеловать» рабочего Уфимского моторостроительного производственного объединения, который в свою очередь попросил главу государства вернуть практику награждения орденами и медалями передовых предприятий. Разговор состоялся сегодня, 24 января, во время общения президента страны с рабочими данного предприятия.

Kremlin.ru Владимир Путин во время беседы с работниками ПАО «Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Один из рабочих предложил российскому лидеру возродить практику награждения различными орденами и медалями предприятий, который являются передовикам производства, как это было во времена СССР.

«Давайте я вас просто расцелую», — в шутку ответил Путин.

Затем глава государства напомнил, что практика награждения предприятия в Советском Союзе действительно была, но в советский же период от неё и отказались.

«Потому что стало понятно, что производительность труда на таких предприятиях не увеличивалась», — пояснил Путин.

При этом практика персональных награждений рабочих, показывающих лучшие результаты, сохранена в России. Путин напомнил, что соответствующий указ подписал ещё президент Борис Ельцин.

Однако возобновления практики награждения предприятий Путин исключать не стал.