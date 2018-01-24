Санкт-Петербург, 24 января, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Собственники греческого танкера Delta Pioneer согласились добровольно возместить ущерб, нанесенный причалу порта Приморск в Ленобласти. Сумма иска составила почти 3 млрд рублей — особо крупная цифра для морского права. Сегодня, 23 января, 13-й Арбитражный суд Петербурга отложил судебное заседание по апелляционным жалобам греческих судовладельцев на 6 февраля по совместному ходатайству сторон.

Shipspotting.com Греческий танкер Delta Pioneer

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2016 года греческий танкер Delta Pioneer при швартовке в порту Приморск в Выборгском районе Ленинградской области навалился на причал. Ространснадзор установил причины аварии: капитан судна нарушил правила швартовки, ситуацию усугубила несогласованность действий капитана и лоцмана. В результате было повреждено оборудование и сети электроснабжения на причале. Загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и человеческих жертв происшествие за собой не повлекло.

Решением Арбитражного суда первой инстанции с судовладельцев взысканы убытки в пользу истцов — почти 2,3 млрд рублей в пользу «Транснефть-Порт Приморск», и 713,5 млн руб в пользу Приморского торгового порта.

Компания-собственник судна Pontoporos Special Maritime Enterprise и оператор Delta Tankers не согласились с суммой ущерба. Ответчики настаивали на проведении экспертизы для оценки стоимости восстановительных работ. Арбитражный суд ходатайство удовлетворил.

«Сторона истцов по запросу экспертов представила в суд проектную документацию по восстановлению причала, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM Елена Демина, старший партнер юридической фирмы Delcredere, которая представляет интересы истцов в суде. — В ходе проведения экспертизы ответчики-судовладельцы высказали намерение возместить причинённый ущерб в добровольном порядке».

Сегодня, 23 января, судебное заседание было отложено до 6 февраля, чтобы стороны могли завершить корпоративные процедуры по согласованию и одобрению условий мирового соглашения. Итоговая сумма, которую заплатят ответчики, станет известна в результате переговоров. После заключения соглашения истцам будет передан оригинал банковской гарантии.

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Напомним, что танкер, совершивший навал, был арестован в качестве обеспечения требований истцов о возмещении убытков, и на время судебных разбирательств оставался в Приморске. 12 января 2018 года Верховный Суд РФ отказал греческим судовладельцам в отмене ареста в связи с отсутствием иного обеспечения и иного имущества виновных лиц на территории РФ. По всей видимости, желая ускорить процесс возвращения танкера к работе, ответчики согласились возместить сумму ущерба.

По информации компании «Транснефть», реконструкция причала в порту Приморск будет завершена к концу 2018 года, после чего он возобновит работу.