Ростов-на-Дону, 24 января, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Транспортные проблемы нового международного аэропорта «Платов», который начал свою работу в декабре 2017 года, несмотря на предпринимаемые меры, вновь вышли на первый план. «Проверку на вшивость» министерство транспорта Ростовской области, отвечающее за транспортное обслуживание пассажиров, провалило. К такому выводу пришли авторы портала «Ростов-Транспорт».

Donland.ru Дорога в аэропорт

ИА REGNUM отмечает, правительство Ростовской области ранее проинформировало о том, что с 12 января «в часы пикового пассажиропотока добавлено два дополнительных автобуса». Кроме того, через «Платов» были запущены междугородние автобусы. Согласно новой схеме движения, рейсовые автобусы, следующие из Ростова-на-Дону в Миллерово, Морозовск, Шахты и обратно, должны заезжать в аэропорт.

Но, как выяснили блогеры, обещанные автобусы оказались фикцией. Хотя бы уже потому, что под автобусами чиновники скрыли маршрутные такси, рассчитанные на минимальное число пассажиров. Более того, этим видом транспорта добраться до воздушной гавани нельзя — работники ростовских автовокзалов заверили, что микроавтобусы до «Платова» не курсируют.

Вместе с тем из указанных выше трёх городов добраться до аэропорта всё-таки возможно. Для этого необходимо приобрести билет до Ростова-на-Дону, но заранее проинформировать водителя о необходимости остановки у аэровокзала. В Шахтах и вовсе блогерам посоветовали добираться до аэропорта через областной центр.

Кроме того, о необходимости заезда в аэропорт водитель узнать никак не может. Получается, что пассажирам прилетающих бортов рассчитывать на маршрутное такси до Шахт, Миллерово и Морозовска никак нельзя.

При этом стоит отметить, что за время работы новой воздушной гавани аэропорт принял более 1,5 тыс. рейсов и обслужил около 350 тыс. человек. Ответ на вопрос, хватает ли двух круглосуточных маршрутов, которые должны ходить каждые 30 минут, для обслуживания всех пассажиров, очевиден.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы выявить минусы «Платова», правительство Ростовской области запустило в социальных сетях опрос пассажиров среди интернет-пользователей. Абсолютное большинство респондентов (около 90%) ответили, что сам аэропорт очень даже ничего, но явные проблемы с транспортом перечёркивают все хорошие впечатления.

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Ранее блогеры провели эксперимент, на себе проверив способность запущенных микроавтобусов справляться с пассажиропотоком. Для чиновников он оказался неудачным. Во-первых, интервалы движения микроавтобусов не соблюдаются. Во-вторых, блогеры обратили внимание на перебои в работе диспетчерской, операторы которой обязаны быть на связи с потребителями круглосуточно. Также были отмечены длинные очереди на остановочных комплексах аэропорта и штурм микроавтобусов.