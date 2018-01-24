Давос, Швейцария, 24 января, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Азербайджан ведет переговоры по новым контрактам с Россией по военно-техническому сотрудничеству и не видит никаких ограничений на этом направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РИА «Новости».

Военно-техническое сотрудничество

"Это процесс, который постоянно находится у нас в зоне внимания. Сейчас идут переговоры. Вы знаете лучше, что российская военная промышленность прогрессирует, появляются новые современные вооружения. Мне трудно сейчас говорить о каких-то конкретных наименованиях, но в целом у нас сотрудничество в этой сфере плодотворное», — сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума.

Алиев напомнил, что Азербайджан заключил с РФ контракты на $5 млрд.

«Большинство из них реализовано. Мы получили закупки. Сейчас будем работать над дальнейшими планами по сотрудничеству. Никаких ограничений в Азербайджане и в России нет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января 2018 года Россия поставила Азербайджану очередную партию военной техники.

Минобороны Азербайджана тогда сообщило, что поставка в страну современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом и осуществляется согласно межправительственному соглашению.

Хотя ведомство не уточнило, какая именно техника была поставлена, из опубликованных фотографий стало ясно, что речь идет о бронетранспортерах БТР-82А. Согласно тем же фотографиям, количество БТР превосходит два десятка.