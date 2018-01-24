Екатеринбург, 24 января, 2018, 19:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сменилось руководство на одном из муниципальных предприятий. Директором предприятия «Специальная автобаза» назначен бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Нафик Фамиев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Мусорная свалка

На сайте организации он уже указан в качестве руководителя. Также информацию о своём назначении Фамиев подтвердил в соцсетях.

Отметим, Нафик Фамиев, будучи депутатом, был одним из критиков областной власти. Теперь ему придётся решать новые вопросы. Предприятие занимается твёрдыми бытовыми отходами и отловом бродячих животных.

На форумах и в соцсетях новость вызвала оживление. В основном граждане обращают внимание на проблему безнадзорных животных. Так, жильцы одного из районов Екатеринбурга ранее сообщали корреспонденту ИА REGNUM о том, что в их дворе другие жильцы прикормили стаю собак. Люди опасаются отпускать своих детей на улицу одних.

При этом сотрудники «Спецавтобазы» не смогли забрать животных: прикормившие их пенсионерки встали на защиту «своих» питомцев. Вопрос рассматривался даже на уровне районной администрации и прокуратуры, но проблема пока не решена.