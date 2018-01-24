Липецк, 24 января, 2018, 19:26 — ИА Регнум. В Липецкой области организаторам фестиваля исторической реконструкции «Русборг» может грозить штраф за нецелевое использование земельных территорий. Как сообщила ТРК «Липецкое время», к такому выводу пришли специалисты регионального Россельхознадзора.

Марина Каширская ИА REGNUM Реконструкторы

Полигон в Елецком районе, где каждый год проводится Международный молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции быта и сражений IX—XI веков «Русборг», используется не по назначению. Территория относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Руководитель военно-исторического клуба «Копьё» и организатор фестиваля Павел Семёнов рассказал, что ведомство не предъявляло претензий, а земля числится в качестве сельскохозяйственной только из-за того, что ее покупка и переоформление занимает много времени.

«К нам никто не обращался, Россельхознадзор официальных комментариев не просил. Буквально вчера мы узнали, что был такой пресс-релиз. Мы семь лет бились, чтобы просто иметь возможность выкупить участок. Все территории в Липецкой области являются землями сельхозназначения. Мы понимаем, что нужно их переоформление. Проблема в том, что это делается очень долго, мы одну покупку оформляли больше года. Мы не имеем возможности непрерывно этим заниматься, мы общественная организация. Тут нас, видимо, хотят немного ускорить — будем ускоряться», — цитирует «Липецкое время» слова Павла Семенова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Русборг» по итогам 2017 года вошел в топ-200 лучших событийных проектов России и получил статус «Национальное событие 2018». Ежегодно его посещают около 30 тысяч зрителей.