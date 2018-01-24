Вашингтон, 24 января, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Министерство финансов США расширило односторонние санкции в отношении Северной Кореи, сообщает 24 января пресс-служба американского ведомства.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

В чёрный список США дополнительно включены 16 физических и восемь юридических лиц, а также министерство нефтяной промышленности КНДР.

При этом новые санкции Вашингтона затронули представителей одной из компаний КНДР в России, а также ряд китайских структур.

Напомним, в конце декабря США уже расширяли санкции против Северной Кореи. В чёрный список были внесены замдиректора отдела военной промышленности КНДР Чонг Сик Ким и первый замруководителя департамента ЦК Трудовой партии КНДР Пхень Чол Ри.

22 января Европейский союз также ввёл новые индивидуальные санкции, связанные с КНДР, в отношении 17 граждан разных стран.

Как передавало ИА REGNUM, санкции в отношении Пхеньяна были серьёзно увеличены по линии Совета Безопасности ООН в конце минувшего года. В частности, были наложены ограничения на экспорт Пхеньяна, а также поставки в КНДР сырой нефти и нефтепродуктов.

Резолюция СБ ООН также предусматривала заморозку активов всех представителей министерства народных вооружённых сил КНДР и других лиц. Всем странам — членам ООН было предписано в течение года выслать на родину всех трудовых мигрантов из Северной Кореи.