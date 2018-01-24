Уфа, 24 января, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации заявил, что ни о каком снижении государственного оборонного заказа речь не идет. Такое заявление Путин сделал сегодня, 24 января, общаясь с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная техника на Параде Победы в Москве. 9 мая 1945 года

«В целом никакого снижения нет, как не было увеличения в прошлом году», — заявил российский лидер.

Напомним, новая государственная программа вооружения, рассчитанная до 2027 года, которая была принята в конце 2017 года, несколько меньше по объёмам выделенных средств, чем программа предыдущего периода, но в целом цифры сопоставимы.

Кроме того, власти потребовали от оборонных предприятий увеличить спектр и долю выпускаемой гражданской продукции.

Общаясь с рабочими, Путин успокоил их — новая госпрограмма вооружений не приведет к сокращениям в оборонной отрасли.

«Поэтому всё стабильно, ритмично, будете работать», — подчеркнул президент.

При этом Путин подчеркнул, что оборонным заводам обязательно нужно расширять свое производство за счет гражданской продукции.

«Нужно обязательно расширять цепочку за счет гражданской продукции», — сказал российский лидер.