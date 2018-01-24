Москва, 24 января, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста общей экономики в странах СНГ на 2018 год с 2,1% до 2,2%. Об этом говорится в бюллетене МВФ «Перспективы мировой экономики», опубликованном 22 января на официальном сайте фонда.

Минобороны России Флаги государств СНГ

МВФ делал прогноз для стран СНГ в октябре 2017 года. Согласно старому документу, экономика стран вырастет на 2,1% как в 2018, так и в 2019 году. В новом прогнозе эксперты фонда увеличили показатель только для 2018 года, рост в 2019 году остался без изменений.

Решение об изменении прогноза роста в СНГ связано с повышением темпов роста мировой экономики в целом, а также принятием новой налоговой политики в США.

По мнению МВФ, мировая экономическая ситуация является хорошей возможностью для проведения реформ.

Рост экономики России в 2018 году повышен с 1,6% до 1,7%, Китая — с 6,5% до 6,6%, Бразилии — с 1,5% до 1,9%, США — с 2,3% до 2,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам МВФ, российская экономика в 2017 году выросла на 1,8%, рост в 2018 году составит 1,7%, а в 2019 — 1,5%.