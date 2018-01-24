Степанакерт, 24 января, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Азербайджан регулярно использует на границе беспилотные летательные аппараты (БПЛА), против чего мы предпринимаем соразмерные меры. Об этом заявил министр обороны Нагорно-Карабахской Республики, командующий Армией обороны генерал-лейтенант Левон Мнацаканян сегодня, 24 января, подводя итоги 2017 года.

Арцахпресс Левон Мнацаканян

По словам министра, в настоящее время большинство вопросов безопасности касается защиты личного состава Армии обороны от беспилотных летательных аппаратов, сообщает «Арцахпресс». «В этом направлении принимаем меры активного и пассивного порядка», — отметил Мнацаканян, добавив, что в этом контексте в армии имеет место серьёзное технологическое обновление, которое сыграет важную роль в противостоянии противнику.

Министр сообщил также, что в последнее время Армия обороны приобрела в большом количестве разведывательные и ударные БПЛА.

Говоря о ситуации на границе в 2017 г., Мнацаканян сообщил, что в течение всего прошлого года противник работал в направлении сохранения напряжённости на передовой.

В этих целях азербайджанская сторона постоянно подтягивала к передовой линии подразделения спецназа, а также регулярно выводила снайперские группы.

Министр отметил попытку диверсионного проникновения, предпринятую в ночь на 25 февраля на восточном и юго-восточном направлениях, в результате чего противник оставил на нейтральной полосе тела пятерых своих спецназовцев, унеся троих раненых, один из которых впоследствии умер в госпитале.

По словам министра, во всех случаях, благодаря бдительности несших боевое дежурство солдат, удалось остановить вылазки противника, давая при этом соразмерный отпор.