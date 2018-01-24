Москва, 25 января, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий запрет на рекламу лекарств во время теле‑ и радиопередач, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Лекарства

«Реклама лекарственных средств в теле‑ и радиопрограммах не допускается», — говорится в поправке в закон «О рекламе».

По мнению депутатов, предлагаемый запрет не ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке лекарственных средствах — информация доступна в других СМИ и в интернете.

Авторы инициатив обеспокоены тем, что через каждые 15 минут реклама предлагает лекарства от боли, простуды, аллергии, стресса, для улучшения пищеварения, защиты печени и так далее, но мало кто обращает внимание на фразу о том, что у лекарства имеются противопоказания и нужна консультация у специалиста.

Самая главная опасность самолечения заключается в том, что болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер, отмечает один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов.

«По оценкам специалистов, более 60 тыс. россиян ежегодно умирает из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки», — указал он.